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ABOUT US

關於我們

您的社群口碑難題，我們理解！

解決90%以上經營難題！

讓您的品牌事業更上一層樓!

在現今消費者注意力稀缺、競爭激烈的市場中，如何提升受眾對品牌/專家的認知，以最有效的方式將品牌價值/專家影響力建構於大家的心中，是必修的一課。

我們運用社群口碑及數位廣告策略操作，協助建立專家個人品牌﹑放大品牌價值與正面口碑聲量。我們是品牌主的社群口碑行銷專家，也是專業人士的白話翻譯官，更是您的口碑護城河讓我們幫助您在競爭激烈市場中脫穎而出！

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OUR PURPOSE

品牌特色

客製化行銷方案

「嚮往廣告」理解每個成功的社群行銷策略都應該緊緊圍繞著客戶需求，因此我們以客戶為中心，量身訂製最適合您的行銷解決方案。讓您的品牌在數位世界中蓬勃發展，成為您行銷路上的堅實後盾。

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SERVICE

服務項目

為您的品牌開啟新的市場機會！

讓您的品牌與服務大放異彩

我們提供多元化的行銷服務，包括行銷顧問諮詢﹑社群行銷﹑口碑行銷﹑平面設計﹑商業攝影、影音行銷、數位廣告等…靈活專業積極的態度，讓您的品牌與服務大放異彩。

行銷顧問諮詢

提供專業行銷策略，解決品牌行銷難題，少走許多冤枉路，讓您的品牌更上一層樓，是您最佳行銷智庫。

社群行銷

深耕客戶關係，精準觸達目標群體，創造話題與聲量，構築品牌信任，開拓品牌影響力。

口碑行銷

培養正面口碑，透過顧客推薦驅動品牌成長，建立真誠連結，放大市場影響力，轉化為您的品牌資產。

平面設計

將創意視覺化，平面設計服務結合美學與功能，提升品牌識別，傳達核心訊息，為您的商業目標賦予形象。

商業攝影

鏡頭捕捉品牌精髓。專業視角展現產品魅力，提升視覺效果，增強市場競爭力，為業績加分。

動態影像

動態影像融合創意敘事，捕捉觀眾目光。高品質製作，讓品牌故事動人心弦，強化訊息傳達，激發無限可能。

媒體廣告投放

．Google﹑Facebook﹑Instagram﹑LINE …專業策略精確投放，有效觸及精準受眾，深入溝通品牌核心資訊﹐提升品牌競爭力。

官網建置

量身打造專屬官網，提供最佳用戶體驗。結合最新科技，增強品牌形象，驅動業務發展，連接全球客戶。

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WORK CASE

成功案例

真正的行銷專家，讓人放心

就讓「嚮往廣告」與您攜手合作。讓我們一同探索、創新，為您開啟新的市場機會！共同打造令人驚豔的行銷成果。期待為您帶來卓越的行銷體驗！

01

丹麥BIBS

感謝客戶支持信任，不僅讓嚮往廣告代操社群媒體．同時身兼行銷顧問與團隊主管，每周定期行銷會議，協助團隊訂定正確行銷策略，在競爭激烈母嬰市場殺出重圍。

  • 業績相較過去增長數十倍，至今仍持續成長。
  • 迅速成為業界知名品牌，吸引許多經銷通路爭相邀請上架。
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02

唯家能量床寢

傳產二代轉型遠紅外線寢具品牌．透過嚮往廣告創意且多元的內容企劃，協助打造「全方位睡眠管家」形象，幫助提升受眾對品牌認知與好感度，進而刺激消費轉換。

  • 不懂行銷也能手把手，步步前進成為行銷實戰家。
  • 迅速成為業界知名品牌，吸引許多經銷通路爭相邀請上架。
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REPLLY

客戶評價

有效利用社群媒體，擴大品牌影響力
有效利用社群媒體，擴大品牌影響力
在地牙醫聯合診所-賴醫師
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過去總感覺廣告投入花費和效果之間難以平衡．但透過嚮往廣告，讓我們感覺每一筆花費都物超所值，對接窗口積極主動又專業，總是能很快察覺我們所需要的方向，這樣的專業與服務，非常推薦！
客製化行銷方案，解決我的行銷需求
客製化行銷方案，解決我的行銷需求
生活雜貨用品品牌-王經理
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嚮往廣告不僅提供了多元且全面的行銷方案，還貼心的根據我們的需求進行策略企劃，這才是真正專業！謝謝你們！
真心為客戶著想，每一筆預算都獲得最妥善的運用
真心為客戶著想，每一筆預算都獲得最妥善的運用
女性精品服飾品牌-謝小姐
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以前找的廣告公司總覺得少了點什麼，花錢也不知道有沒有效果！但嚮往廣告讓我覺得是真正有在為客戶著想：不鼓吹我們花錢，也不希望我們亂花錢，而是在這個兢爭激烈的時代，確保我們的每一筆花費，都獲得最適當的運用。這點真的很值得推薦～
不僅是合作夥伴，更像是理念一致的戰友
不僅是合作夥伴，更像是理念一致的戰友
知名母嬰用品品牌-陳老闆
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與你們合作，不僅僅是商業上的夥伴，我覺得更像價值觀和理念吻合的行銷戰友，有像朋友一樣的行銷公司為我們打通關節，讓我們離成功更進一步！
創意有趣的廣告文案，讓品牌更具吸引力
創意有趣的廣告文案，讓品牌更具吸引力
能量寢具電商-卓小姐
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您們的文案與創意真的讓人驚豔，每一個點子都讓人感到有趣，讓我們的品牌更活動有趣，這是我們自己做所不來的！感謝你們。
深入了解客戶需求，小預算也能做行銷
深入了解客戶需求，小預算也能做行銷
運動服飾電商-蕭老闆
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感謝你們深入瞭解我們的需求，創造一系列有價值的內容，不僅幫助品牌被更多人看見，也提升了品牌形象，原來小預算也能做行銷，小預算也能起到大效果。
超乎預期的專業與服務，大力推薦
超乎預期的專業與服務，大力推薦
女性流行飾品品牌-吳主理人
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過去總感覺廣告投入花費和效果之間難以平衡．但透過嚮往廣告，讓我們感覺每一筆花費都物超所值，對接窗口積極主動又專業，總是能很快察覺我們所需要的方向，這樣的專業與服務，非常推薦！
再也不怕不知道如何做行銷，少走許多冤枉路
再也不怕不知道如何做行銷，少走許多冤枉路
在地烘焙店家-廖小姐-
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嘗試過各種行銷方式總是不到位，也不知道如何指導員工作行銷，所以業績一直不理想，但感謝嚮往廣告專業的行銷顧問諮詢，讓我們再也不亂闖亂撞，生意也明顯好轉。
真正的行銷專家，讓人放心
真正的行銷專家，讓人放心
在地共享辦公空間-康小姐
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真正的行銷專家，讓我不用再擔心如何尋找客源，我只要專注在本業，其他的交給嚮往廣告，我很放心！
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